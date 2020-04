Windows 10 May 2020 Update vicino al debutto: le novità del nuovo aggiornamento

Microsoft ha messo a disposizione degli iscritti al programma Insider l'ultima build del May 2020 Update per Windows 10, il nuovo major update che vedrà la luce il prossimo mese. Come ampiamente preannunciato, si tratterà di un aggiornamento piuttosto leggero, ma allo stesso tempo importante.

Tra le novità principali c'è la nuova esperienza di Cortana, con cui si potrà interagire sia parlando che tramite i comandi scritti.

Il May 2020 Update però includerà anche il Windows Subsystem For Linux 2, che permetterà di utilizzare le distribuzioni di Linux su Ten. A riguardo, Microsoft ha promesso aggiornamenti del kernel tramite Windows Update.

Miglioramenti in arrivo anche per Esplora Risorse: gli ingegneri hanno lavorato per ridurre l'impatto dell'indicizzazione sulle prestazioni di sistema. Il processo infatti verrà interrotto in caso di attivazione della modalità risparmio energetico o se l'autonomia della batteria è inferiore al 50%.

Sono in arrivo nuove funzioni anche per la funzione Windows Sandbox, che darà più opzioni agli utenti e vedrà l'arrivo del supporto ai microfoni. In Gestione Attività invece sarà possibile ottenere informazioni sulla temperatura delle GPU dedicate direttamente nella tab delle prestazioni.

Ovviamente il May 2020 Update vedrà anche la correzione di una serie di problemi segnalati dagli utenti negli ultimi tempi. Come dicevamo poco sopra l'aggiornamento è disponibile solo per gli iscritti al programma Insider. Sulla data di lancio pubblica non sono invece emerse indicazioni.

La notizia arriva a pochi giorni dal lancio del Patch Tuesday di Aprile per Windows 10.