Windows 10, il May 2020 Update è già disponibile sul MSDN: lancio ormai prossimo

Si avvicina ulteriormente il lancio del May 2020 Update per Windows 10, e dopo la pubblicazione involontaria della data di lancio il colosso di Redmond ha iniziato la distribuzione del pacchetto agli abbonati al MSDN (Microsoft Developers Network).

La notizia è di estrema importanza in quanto solitamente il protocollo seguito dalla società per il rilascio degli aggiornamenti è il seguente: Release Preview Ring -> Produttori di PC -> MSN -> Utenti. Di conseguenza, il fatto che abbia pubblicato l'aggiornamento sul MSDN lascia presagire un lancio ormai prossimo anche per gli utenti finali.

Gli iscritti al MSDN possono scaricare i file ISO del May 2020 Update per testarlo sui propri computer. E' probabile che la distribuzione pubblica avverrà in più fasi, allo scopo di garantire le migliori prestazioni ed evitare bug ed errori, soprattutto in questo difficile periodo in cui sempre più persone sono costrette a lavorare da casa a causa del Coronavirus.

Microsoft ha completato lo sviluppo del pacchetto alla fine dello scorso anno, dopo di che l'ha messo lentamente a disposizione degli iscritti al programma Insider per scovare eventuali bug ed errori. Secondo alcune indiscrezioni il lancio sarebbe dovuto avvenire oggi, ma il Covid-19 ha spinto gli sviluppatori a rinviare il tutto a fine mese.