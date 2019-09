Windows 10: il May 2020 Update introdurrà importanti novità per Cortana

Microsoft sta lavorando già da tempo sul prossimo major update per Windows 10, attualmente soprannominato 19H2 Update e che con ogni probabilità arriverà sui PC con il nome "May 2020 Update". In attesa di scoprire la data di lancio, però, emergono delle nuove indiscrezioni sulle funzionalità che il colosso di Redmond andrà ad includere.

Microsoft già dallo scorso luglio ha annunciato di essere al lavoro per rinnovare l'applicazione Cortana, per mettere a disposizione degli utenti un'esperienza quanto più completa ed intuitiva possibile, in grado di adattarsi ai temi chiari e scuri del sistema operativo.

Oggi è emerso che la nuova applicazione presenterà anche una vera e propria UI a chat, che rappresenta un'evoluzione logica se si conta che Microsoft ha sempre definito Cortana un chatbot basato sull'intelligenza artificiale piuttosto che un assistente virtuale in stile Google Assistant e Siri. In questo modo Cortana sarà in grado di ricordare il contesto dei messaggi e fornirà risposte più consone alle richieste degli utenti.

La nuova app è già disponibile per gli Insider che installeranno la Build 18980, e la società americana ha anche riferito che la nuova Cortana sarà a disposizione degli utenti indipendentemente dalla lingua impostata in Windows 10. Ciò vuol dire che sarà possibile interagire con Cortana in una lingua diversa da quella del sistema operativo. Tuttavia, attualmente sembra essere supportato solo l'inglese americano.

Nel pacchetto finale saranno anche presenti altre funzionalità, tra cui un'opzione che permetterà di accedere senza password.