Windows 10 May 2020 Update: Microsoft ha svelato la possibile data di lancio

A pochi giorni dai rumor sul possibile rinvio del May 2020 Update per Windows 10, in un nuovo post sul blog ufficiale Microsoft potrebbe aver svelato la possibile data di lancio per il prossimo major update per il proprio sistema operativo.

Nel post, che si riferisce al Driver Shiproom Schedule, Microsoft ha cerchiato le date dal 26 a 28 Maggio come giorni riservati ai Feature Updates. Il 25 è la festa nazionale, mentre 29 e 30 sono cerchiati in rosso come tutti i weekend, ecco perchè la distribuzione potrebbe avvenire tra martedì e giovedì.

Ovviamente si tratta di semplici supposizioni, e le date potrebbero essere soggette a modifiche in quanto trattandosi di un major update Microsoft potrebbe rinviarlo nuovamente per varie ragioni. Per le conferme di rito bisognerà aspettare l'annuncio ufficiale da parte del team di sviluppo che ancora non è arrivato.

La distribuzione però inizierà dagli OEM, per ragioni di sicurezza e per permettere loro di rilasciare i driver il giorno successivo, allo scopo di evitare possibili conflitti tra aggiornamenti e migliorare l'affidabilità dei computer.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Windows 10 May 2020 Update renderà i PC più veloci grazie ad un sistema di ottimizzazione dell'utilizzo del disco da parte dell'indicizzatore di Search. La speranza degli utenti è che provochi meno problemi rispetto agli ultimi fix.