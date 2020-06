Windows 10 May 2020 Update: ecco tutti i problemi noti e come risolverli

E' disponibile da qualche giorno il May 2020 Update per Windows 10 e, come avvenuto anche in passato, sta causando non pochi grattacapi agli utenti. Ten infatti è presente su tantissime configurazioni, ecco perchè la compatibilità potrebbe non essere ottimale.

I colleghi di WindowsLatest hanno stilato una lista completa dei problemi attualmente noti e segnalati anche a Microsoft. Di alcuni abbiamo anche parlato su queste pagine in passato, come nel caso dei problemi con il Bluetooth ed i monitor, oltre che con i driver audio ISST Conexant che causa la Blue Screen of Death.

A questi si aggiunge anche il bug con le schede di rete che supportano la funzionalità "Always On, Always Connected", ed infatti Microsoft ha provveduto a riconoscere il problema disabilitando la feature su Surface Pro 7 e Surface Laptop 3.

La Blue Screen of Death però comparirebbe anche in altre due circostanze: quando si prova a collegare o scollegare un dock Thunderbolt, o quando si installa la versione 358.00 o precedente dei driver GPU di NVIDIA.

Sono segnalati problemi anche nel momento in cui si aprono giochi ed app che sfruttano la feature "GameInput Redistributable": in questo caso il mouse cessa completamente di funzionare.

Su alcuni PC con le GPU Intel sono anche stati segnalati problemi con il Variable Refresh Rate, il che potrebbe essere un problema molti.

Microsoft ha anche confermato che gli schermi esterni potrebbero diventare neri se si prova ad usare Word o Whiteboard.

Sui dispositivi Lenovo è stato segnalato un conflitto con i driver Synaptics ThinkPad UltraNav, che visualizza un messaggio d'errore in cui si legge che è "impossibile caricare Apoint.DLL". La risoluzione può essere effettuata da gestione dispositivi, aggiornando i driver all'ultima versione e riavviando il computer.

Alcuni utenti hanno anche segnalato la comparsa di un messaggio di avviso sull'unità disco con Bitlocker: basta attivare e disattivare la funzione ed il gioco è fatto.

Problemi anche con l'applicazione Film e TV, che andrebbe in conflitto con i driver AMD. Anche in questo caso è necessario semplicemente effettuare l'aggiornamento.

Su ThinkPad X1 avrebbe smesso di funzionare il tasto F11. In questo caso bisognerà attendere il fix da parte di Lenovo.