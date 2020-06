Windows 10 May 2020 Update: gli utenti lamentano problemi con Chrome, Edge ed OneDrive

Ai problemi con la stampa dei file PDF da Windows 10, se ne aggiungono altri, causati però dal May 2020 Update. L'ultimo major update della società di Redmond infatti sta provocando non pochi grattacapi con il login in Chrome, Edge ed OneDrive.

Un problema che affligge alcune persone che hanno installato l'aggiornamento è che Chrome non effettua in automatico il login, il che vuol dire che nemmeno le password memorizzate nell'account Google non vengono riconosciute e quindi non ricordate.

Nel forum di supporto di Chrome molti parlano del mancato funzionamento di Google Sync, con Chrome che continua ad effettuare il logout in automatico. Come riportato da Windows Latest, però, altri problemi riguardano la mancata memorizzazione dei dati relativi alle estensioni del browser, che vengono eliminati insieme ai cookie.

Su Reddit altre persone lamentano problemi simili con Edge, il che non sorprende dal momento che si basano sulla stessa piattaforma Chromium. Altri utenti invece stanno riscontrando problemi con OneDrive, che "dimentica" i dettagli di accesso, ma le credenziali a quanto pare vengono dimenticate anche su Battle.net e l'app Mail di Windows 10.

Da parte di Microsoft non sono arrivate comunicazioni, ma secondo alcuni una possibile risoluzione è rappresentata dalla chiusura di Chrome.exe e riaprendo l'applicazione.