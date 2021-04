Windows 10 May 2021 Update è ufficiale: ecco il link al file ISO

Microsoft ha annunciato in via ufficiale il May 2021 Update di Windows 10, l'aggiornamento per il proprio sistema operativo che dovrebbe essere disponibile nel corso del prossimo mese di Maggio e che arriverà con una serie di fix e correzioni per i PC.

Nel frattempo, però, è già disponibile la build finale 19043.928, che può essere scaricata direttamente attraverso questo indirizzo per coloro che sono iscritti al programma Insider.

Contrariamente a quanto avverrà con il Windows 10 21H2 Update, che sarà disponibile nella seconda metà dell'anno, l'aggiornamento in questione non porterà con se grosse novità ed infatti può essere a tutti gli effetti paragonato ad uno dei classici Service Pack, dal momento che va a lavorare sulla stabilità e sulle correzioni.

Tra le novità segnaliamo una serie di miglioramenti per Windows Hello ed il Windows Defender Application Guard. Dovrebbe inoltre debuttare la nuova schermata Notizie ed Interessi. Nessuna informazione, almeno al momento, sulla possibile data di lancio pubblico dell'update.

Parallelamente, ha debuttato anche nel programma Insider un fix che risolve uno storico problema di Windows 10 con i monitor esterni.

Per quanto riguarda l'aggiornamento Sun Valley, invece, di recente sono emerse le novità che dovrebbe introdurre Microsoft nel Task Manager di Windows 10: lo strumento dovrebbe diventare sempre più potente e centrale.