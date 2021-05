Windows 10 May Update 21H1 disponibile, mentre Windows 10X non uscirà

Microsoft ha effettuato due annunci importanti relativi a Windows "in un colpo solo". Infatti, l'azienda di Satya Natella ha rilasciato il May Update 21H1 di Windows 10 e confermato l'addio a Windows 10X.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, la società di Redmond ha reso disponibile l'aggiornamento 21H1 (May 2021 Update) per Windows 10. Quest'ultimo introduce il supporto multicamera per Windows Hello, miglioramenti per Windows Defender Application Guard e ottimizzazioni relative alle performance pensate per "supportare" lo smart working.

Per scaricare l'aggiornamento, potete utilizzare la classica procedura: basta infatti recarsi nelle impostazioni del sistema operativo, premere sul riquadro "Aggiornamento e sicurezza", fare eventualmente clic sul pulsante "Verifica disponibilità aggiornamenti" e infine premere su "Scarica e installa". Ricordiamo che il rollout è iniziato, ma potreste dover attendere ancora un po' affinché l'update risulti disponibili per il vostro computer.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, la società di Satya Nadella ha confermato i rumor di qualche tempo fa relativi all'abbandono del progetto Windows 10X. Infatti, Microsoft ha pubblicato un post sul suo blog ufficiale in cui annuncia sia il rilascio del succitato May 2021 Update che i motivi per cui Windows 10X non uscirà. In parole povere, l'azienda di Redmond ritiene che non abbia senso rilasciare un sistema operativo separato, dato che la base d'utenza sarebbe più limitata. Per questo motivo, ha deciso di implementare le feature di Windows 10X nei suoi prodotti già esistenti, senza lanciare un progetto separato.