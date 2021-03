Windows 10, un metodo rapido per far tornare a funzionare il pulsante Start

Windows 10 è un sistema operativo particolarmente utilizzato e apprezzato dagli utenti PC. Tuttavia, come d'altronde avviene per tutti gli OS, è indubbio il fatto che ogni tanto possa verificarsi qualche "inconveniente". Tra quelli più temuti, ancora oggi nel 2021, c'è il blocco del pulsante Start, che in genere fa da perno all'esperienza utente.

Non sono infatti in pochi coloro che sono soliti cercare e avviare programmi mediante quest'ultimo, magari passando anche per l'apposita barra di ricerca presente al suo fianco. Per questo motivo, un eventuale blocco potrebbe rappresentare un "grattacapo" non di poco conto, specialmente se avviene durante la classica giornata lavorativa, in cui il tempo è ristretto e un riavvio del PC può far perdere minuti preziosi.

Nel corso degli anni, gli utenti hanno trovato svariati metodi per riuscire a sistemare questo problema. Ovviamente il blocco del menu Start può avvenire per vari motivi, ma spesso si tratta semplicemente di qualcosa risolvibile in pochi clic. In questi casi, la procedura più rapida da mettere in atto, che solitamente porta al risultato sperato, consiste nel premere la combinazione di tasti Ctrl + Alt + Del (o Ctrl + Alt + Canc) e selezionare "Gestione Attività", in modo da far comparire a schermo la finestra relativa a quest'ultimo strumento.

Dopodiché, se non lo avete già fatto, basta espandere la sezione dei processi premendo sull'icona "Più dettagli" e fare clic destro sulla voce "Esplora risorse", selezionando l'opzione "Riavvia". In questo modo, vedrete scomparire per un istante la barra delle applicazioni presente in basso e, se il problema era di questo tipo, potrete tornare rapidamente a utilizzare il pulsante Start, senza dover effettuare alcun riavvio.

Per il resto, se invece si tratta di qualche errore più "profondo", il consiglio è quello di entrare in "Gestione Attività", premere sul pulsante "File" e selezionare l'opzione "Esegui nuova attività". A questo punto, digitate "powershell" e spuntate la casella "Crea attività con privilegi amministrativi". Infine, digitate il comando "sfc /scannow" e date Invio. Così facendo, il sistema analizzerà la presenza di eventuali file danneggiati e cercherà di ripristinarli.

In ogni caso, consigliamo di tenere sempre monitorata la nostra scheda relativa a Windows 10, dato che quest'ultima è sempre aggiornata relativamente agli ultimi problemi riscontrati dagli utenti (compresi quelli relativi al pulsante Start).