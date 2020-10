Windows 10 vi metterà in guardia dalle app che potrebbero rallentare i PC

C’è una nuova interessante funzione in arrivo su Windows 10. Il sistema operativo infatti invierà delle notifiche per le applicazioni che vengono configurate di default per avviarsi in automatico all’accensione dei PC. In questo modo il colosso di Redmond vuole prevenire che i software rallentino troppo i computer.

Come mostriamo nello screenshot in calce, con Windows 10 21H1, ovvero il major update che vedrà la luce nel corso della prima metà del prossimo anno, Ten inizierà ad inviare degli avvisi per le applicazioni che si avviano in automatico, e permetterà di agire rapidamente per evitare il rallentamento dei PC.

Si tratta senza dubbio di una funzione molto utile, che attualmente è in fase di test solo con gli iscritti al programma Insider e che non arriverà sui PC prima del prossimo anno. Il sistema di alert non va ad intervenire direttamente sulle prestazioni in quanto non previene rallentamenti, ma si configura come un sistema di avvisi per coloro che hanno poca dimestichezza con le funzionalità più avanzate del sistema operativo. Ovviamente, cliccando sull’icona si verrà reindirizzati al pannello in cui è possibile scegliere le applicazioni da impostare in avvio automatico all’accensione dei computer.

Nel frattempo, Microsoft ha anche svelato alcune importanti novità in arrivo per la funzione copia-incolla di Windows 10.