Windows 10, Microsoft annuncia i Feature Experience Pack: update più contenuti

Microsoft ha ufficializzato i Feature Experience Pack, degli aggiornamenti di dimensioni contenute pensati per effettuare update di Windows 10 in modo graduale e in più "pacchetti".

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, la società di Redmond ha iniziato a testare questa nuova tipologia di aggiornamenti con gli utenti Insider. L'annuncio è arrivato direttamente mediante il blog ufficiale di Microsoft: l'azienda di Satya Nadella ha fatto sapere che questi Feature Experience Pack verranno utilizzati per aggiornare le funzionalità sviluppate in modo indipendente dal sistema operativo.

Le prime novità arrivate agli utenti Insider tramite questo tipo di update consistono nella possibilità di incollare gli screenshot direttamente nelle cartelle di Esplora file mediante l'utilizzo di un'apposita app, nonché in una modalità "split" della tastiera (pensata per i dispositivi 2-in-1). Insomma, sembra proprio che l'azienda di Redmond abbia intenzione di puntare su questi aggiornamenti di dimensioni contenute per mantenere aggiornate tutte quelle funzionalità "secondarie" che potrebbero però fare comodo agli utenti.

Possiamo dunque aspettarci degli update minori regolari per Windows 10? Staremo a vedere: per il momento i Feature Experience Pack sono disponibili solamente per gli utenti Insider. Tuttavia, tutto fa pensare che la società di Satya Nadella sia intenzionata a utilizzarli per effettuare degli aggiornamenti graduali alle varie funzionalità.