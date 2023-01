Windows 10, Microsoft annuncia lo stop alla vendita delle licenze digitali: manca poco!

Microsoft va in all in su Windows 11 e, nel tentativo di spingere le installazioni dell’ultimo sistema operativo, ha comunicato che tra pochissimi giorni interromperà la vendita delle licenze digitali per Windows 10.

Collegandosi alla pagina di Windows 10 Home sul sito Microsoft, infatti, si può vedere in calce che “il 31 gennaio 2023 sarà l’ultimo giorno in cui sarà possibile usufruire dell’offerta su Windows 10. Windows 10 continuerà a essere supportato con aggiornamenti di sicurezza che aiutano a proteggere il PC da virus, spyware e altri malware fino al 14 ottobre 2025”. La stessa indicazione è presente anche nella pagina di Windows 10 Pro.

In entrambi i casi, è presente un link che rimanda allo store che consente di acquistare Windows 11. È probabile che dopo tale data, ovvero dal 1 Febbraio 2023, Microsoft inizi a vendere solo le licenze di quest’ultimo OS sul proprio sito web.

Chiaramente, Windows 10 sarà ancora in vendita presso i rivenditori di terze parti e le copie fisiche potrebbero essere disponibili nei negozi fisici.

Ricordiamo che il supporto ufficiale per Windows 10 terminerà nel 2025, come annunciato da Microsoft durante la presentazione di Windows 11.



Cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere, come sempre, attraverso la sezione commenti della notizia.