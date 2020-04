Windows 10: da Microsoft in arrivo una News Bar per il desktop?

Questa settimana Microsoft ha lanciato a sorpresa una nuova app, in versione beta, chiamata News Bar, che può essere scaricata attraverso questo indirizzo e che, come suggerisce il nome, permette di consultare in maniera semplice ed immediata le notizie 25/7 da oltre 4.500 fonti.

Di per se la notizia, rimbalzata su The Verge, non è stata accolta da tutti favorevolmente in quanto secondo molti si tratterebbe di un'applicazione dal design obsoleto, visto che include tra gli altri un ticker che può essere inserito poco sopra la barra delle applicazioni e che mostra le notizie in stile telegiornale, ovvero a scorrimento.

Nella descrizione dell'app, però, si possono accedere a diversi screenshot che danno una nuova visione di questa News Bar. A quanto pare infatti sarà personalizzabile e potrà essere spostata a piacimento o sulla parte destra del desktop o appunto in basso. Inoltre, dovrebbero essere disponibili vari stili ed interfacce grafiche, con tanto di anteprime ed immagini.

Secondo quanto affermato, la News Bar supporta anche più monitor, ma non permette di personalizzare le fonti. Sarà infatti Microsoft a scegliere le migliori notizie della regione, e gli utenti non potranno seguire argomenti specifici come avviene su servizi concorrenti.

Al momento l'app è disponibile solo negli Stati Uniti e non rispetta nemmeno le preferenze del browser predefinito: facendo click su un titolo infatti la news viene aperta in Microsoft Edge. Ovviamente si potrà chiudere, direttamente dalla barra delle applicazioni.