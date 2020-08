Windows 10, Microsoft conferma: il browser Edge non si può disinstallare

Se siete tra coloro che stanno cercando un metodo per disinstallare Microsoft Edge da Windows 10, mettetevi l'anima in pace: Microsoft ha confermato ufficialmente che il browser non si può rimuovere del tutto dal suo sistema operativo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PCMag, l'azienda di Redmond ha pubblicato una pagina di supporto in cui afferma che la nuova versione di Microsoft Edge, resa disponibile tramite un aggiornamento di sistema di Windows, non si può disinstallare. La conferma è arrivata anche tramite il portale ufficiale italiano di Microsoft, in cui si legge: "La nuova versione di Microsoft Edge è inclusa in un aggiornamento di sistema di Windows, quindi l'opzione per disinstallarla o usare la versione legacy di Microsoft Edge non sarà più disponibile".

Nella succitata pagina di supporto, la società di Satya Nadella conferma di aver effettuato la migrazione dalla "vecchia" versione legacy alla nuova, quindi essenzialmente tutti coloro che hanno aggiornato l'OS dispongono di quest'ultima. In parole povere, Edge basato su Chromium è ora permanente.

A che punto siamo con il rollout del May 2020 Update di Windows 10?

Per il resto, rimanendo in casa Microsoft, sta continuando il rollout del May 2020 Update, ovvero della versione 2004 di Windows 10. Quest'ultimo sta impiegando diverso tempo, tanto che molti utenti hanno visto comparire il messaggio "il tuo dispositivo non è pronto" nella pagina dedicata a Windows Update. Altri, invece, hanno avuto dei grattacapi con OneDrive.

In ogni caso, l'azienda di Redmond ha fatto sapere, tramite il suo sito ufficiale, di aver esteso il rollout a un maggior numero di dispositivi a partire da qualche settimana fa, svelando anche che la selezione dei PC "pronti" avviene automaticamente tramite machine learning. Un nostro terminale che non ne voleva proprio sapere di aggiornarsi ha ricevuto l'update a Windows 10 2004 nel corso degli ultimi giorni, quindi vi consigliamo di controllare gli aggiornamenti disponibili.