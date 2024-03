Windows 10, Microsoft conferma la fine del supporto per una popolare versione

Con un nuovo documento di supporto pubblicato sulla propria community, Microsoft ha comunicato la fine del supporto per una popolare versione di Windows 10, che non riceverà più aggiornamenti di sicurezza.

Nello specifico, il colosso di Redmond ha specificato che l’11 Giugno 2024 segnerà la fine del supporto per le rimanenti edizioni di Windows 10 21H2, tra cui Enterprise, Education ed IoT Enterprise. Microsoft non pubblicherà più aggiornamenti di sicurezza e patch critiche per proteggere i clienti da vulnerabilità ed altre minacce: “coloro che contatteranno Microsoft per eventuali problemi dopo questa data, saranno invitati dal supporto ad aggiornare il proprio dispositivo alla versione più recente di Windows 10 o a eseguire l’aggiornamento a Windows 11 per continuare a ricevere assistenza” si legge nel bollettino.

Ciò vuol dire che dopo l’11 Giugno 2024, Windows 10 supporterà solo una versione, la 22H2, per cui la fine del supporto è prevista per ottobre 2025. Microsoft ha però anche lanciato il programma di supporto esteso, che in passato era riservato solo alle aziende ma che ora è disponibile anche per i clienti consumer: la scelta probabilmente è stata presa poichè Windows 10 è ancora installato sul 60% dei PC presenti sul mercato, secondo alcuni dati diffusi di recente.