Windows 10, Microsoft conferma: fine supporto versione 21H1 a dicembre

Proprio in occasione del lancio del Patch Tuesday di ottobre 2022 su Windows 10, Microsoft ha ribadito e confermato che la versione 21H1 di Windows 10 non verrà più supportata dal mese di dicembre: è consigliato, dunque, il passaggio alla versione 21H2 o direttamente a Windows 11.

La notizia arriva direttamente dalle pagine di supporto della società di Redmond, dove si legge: “L'aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022, che verrà rilasciato il 13 dicembre, è l'ultimo disponibile per queste versioni. Dopo tale data, i dispositivi che eseguono queste edizioni non riceveranno più aggiornamenti mensili di sicurezza contenenti protezioni dalle ultime minacce”. Ci si riferisce, nello specifico, a tutte le edizioni di Windows 10 (Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Enterprise, Pro for Workstations).

Per evitare quindi l’esposizione del sistema operativo a potenziali attacchi da parte dei soliti malintenzionati, Microsoft consiglia caldamente l’aggiornamento all’ultima versione di Windows 10 o il passaggio a Windows 11. Riteniamo anzi altamente probabile una distribuzione forzata di Windows 10 21H2 tramite Windows Update proprio in vista dell’abbandono di Windows 10 21H1. In un altro post, invece, Microsoft sottolinea che gli utenti con tale versione del sistema operativo che contatteranno il supporto aziendale dopo il 13 dicembre verranno automaticamente indirizzati ad aggiornare il dispositivo a una versione successiva.

Sempre nella giornata di ieri, 12 ottobre 2022, è arrivato anche il Patch Tuesday di ottobre 2022 per Windows 11.