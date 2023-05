Windows 10, Microsoft costringerà gli utenti ad aggiornare i PC alla versione 22H2

Come noto, Windows 10 22H2 sarà la versione finale dell’OS, e per tale ragione Microsoft ha annunciato che aggiornerà automaticamente tutti i PC basati su Windows 10 alla release in questione a partire dal prossimo mese.

Le ragioni sono da ricercare nel fatto che tutte le versioni precedenti di Windows 10, inclusa la versione 21H2, raggiungeranno la fine del supporto il 13 Giugno 2023.

In un post pubblicato su Microsoft Learn, la società americana spiega che la scelta è da ricercare nel fatto che gli utenti che non hanno ancora installato la versione di Windows 10 in questione sono a rischio sicurezza a causa delle vulnerabilità scovate. Nell’annuncio non si legge quando inizieranno gli aggiornamenti forzati, ma secondo a ridosso del 13 Giugno 2023.

Windows 10 22H2 non è un major update e l’installazione richiede solo un paio di minuti, dal momento che al suo interno non sono presenti nuove funzionalità rispetto a 21H2. La maggior parte degli utenti quindi potrebbe non accorgersi nemmeno dell’aggiornamento eseguito in background.

Ricordiamo che la versione 21H2 di Windows 10 raggiungerà la fine del supporto il prossimo mese, mentre la build 22H2 sarà l’ultima di Ten. L’obiettivo finale di Microsoft è spingere sempre più utenti ad aggiornare i loro PC a Windows 11.