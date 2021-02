Windows 10, Microsoft estende la disponibilità del May 2020 Update

Microsoft ha annunciato di aver esteso la disponibilità del May 2020 Update, il major update per Windows 10 disponibile dalla metà dello scorso anno e che ha introdotto un’ampia gamma di novità e corretto tanti bug.

In un bollettino pubblicato sul proprio blog ufficiale, Microsoft afferma che “Windows 10, Version 204 (May 2020 Update) è ora pronto per una distribuzione più ampia”.

Microsoft già lo scorso Giugno aveva esteso la disponibilità del May 2020 update, nonostante i numerosi problemi segnalati dagli utenti. Il colosso di Redmond infatti nelle ultime settimane ha lavorato per risolvere i bug del May 2020 Update, tra cui quelli relativi alle schede di rete, al Variale Refresh Rate e le Blue Screen of Death.

Da oggi l’aggiornamento, che da molti è stato paragonato ad uno dei vecchi Service Pack, può essere scaricato da tutti attraverso Windows Update. Il rollout però potrebbe richiedere ancora qualche ora e per questo non tutti potrebbero essere in grado di effettuare il download.

Qualche giorno fa intanto è stato pubblicato anche l’aggiornamento KB4598291 di Windows 10, che si è soffermato principalmente sulla correzione dei bug, tra cui uno che portava alla creazione di cartelle duplicate in Esplora File.

Fateci sapere attraverso i commenti se siete riusciti ad effettuare il download o meno.