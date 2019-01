Windows 10: Microsoft già al lavoro sull'aggiornamento di fine 2019

Secondo quanto riferito dal popolare leakster WZor sul proprio account ufficiale Twitter, Microsoft avrebbe già iniziato a lavorare sul prossimo major update per Windows 10, che dovrebbe arrivare sui PC degli utenti entro la fine dell'anno, a qualche mese di distanza dall'aggiornamento 19H1, il cui lancio è previsto per aprile.

WZor infatti sul proprio Twitter ha rivelato l'esistenza della Build 18823 di Windows 10 con codice 19H2, che identifica un inizio della distribuzione per la seconda metà dell'anno.

Ad oggi non sono ovviamente disponibili informazioni sul contenuto del pacchetto, tanto meno sulle novità che ha intenzione di introdurre Microsoft, ma qualora il leak dovesse essere veritiero (il condizionale è d'obbligo in quanto non sono arrivate conferme ufficiai), nelle prossime settimane potrebbero già arrivare le prime indicazioni a riguardo.

WZor infatti riferisce che gli iscritti al programma Insider Preview potrebbero avere l'occasione di testarla prima del previsto.

Nel frattempo, Microsoft ancora non ha annunciato la data di lancio del primo major update del 2019, ma lo stesso leakster riferisce che la distribuzione potrebbe cominciare ad Aprile, massimo Maggio. La speranza degli utenti è ovviamente che questo aggiornamento porti con se meno bug possibili, soprattutto dopo i numerosi problemi riportati con l'October Update, che hanno costretto la società di Satya Nadella a bloccare la distribuzione.