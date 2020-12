Windows 10, Microsoft gioca a Tetris in Gestione attività con VM Azure 24TB

Cosa si può fare con un macchina virtuale Azure che dispone di 24TB di RAM? Giocare a Tetris direttamente dalla schermata "Gestione attività" di Windows 10, ad esempio. Sì avete capito bene: Microsoft ha deciso di mostrare al mondo, ovviamente in modo un po' ironico, questa possibilità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come fatto vedere da Mark Russinovich, CTO di Microsoft Azure, su Twitter, la macchina virtuale chiamata "Mega Godzilla Beast" è in grado di gestire l'attività di talmente tanti processori virtuali Xeon, più precisamente 420, che è possibile "combinare" i riquadri del Task Manager per giocare una sorta di Tetris in salsa Windows 10. Ovviamente, Russinovich ha accompagnato la GIF in cui mostra questa possibilità con il classico commento "obiettivo sbloccato!".

Manco a dirlo, il contenuto pubblicato dal CTO di Microsoft Azure ha scatenato l'ironia del mondo del Web, che ha a più riprese chiesto a Russinovich di fare la stessa cosa con Doom. Non manca poi ovviamente chi chiede se Crysis gira come si deve. In ogni caso, se volete approfondire la storia della macchina virtuale "Mega Godzilla Beast", utilizzata dal CTO di Microsoft Azure per questo "esperimento", potete farlo dando un'occhiata all'annuncio ufficiale risalente a fine novembre 2020.

Potete inoltre consultare i prezzi delle macchine virtuali Windows direttamente mediante il sito ufficiale di Microsoft Azure. Sia mai che vi venga voglia di giocare a Tetris.