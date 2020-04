Windows 10, Microsoft introduce gli aggiornamenti sul Coronavirus

Importante novità notata da alcuni utenti di Windows 10. Microsoft ha infatti silenziosamente implementato nel proprio sistema operativo uno strumento che consente agli utenti di restare aggiornati sull'andamento della pandemia di Coronavirus a livello mondiale.

Facendo click sulla casella di ricerca in Windows 10, nella sezione "cosa sta succedendo?" è possibile accedere ad una serie di link che reindirizzano agli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus, incluse le ultime notizie e la mappa interattiva di Bing lanciata già tempo fa da Microsoft. Le statistiche possono essere visualizzate sia su base globale che per nazioni, e mostrano sia il numero di casi attualmente attivi che i decessi ed i guariti.

Coloro che non sono interessati alle notizie sul Covid-19, possono chiudere il pannello facendo click sulla X presente in alto a destra, nei pressi del titolo, come mostrato nell'immagine presente in calce pubblicata dai colleghi di TechRadar.

Nessuna novità invece dal fronte dei problemi segnalati con il Patch Tuesday di Aprile 2020, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine e che stanno provocando non pochi grattacapi agli utenti, in particolar modo con il Bluetooth ed il WiFi che non risponderebbero più. Nel weekend Microsoft ha anche rinnovato il Bloc Notes di Windows 10 introducendo un'ampia gamma di novità.