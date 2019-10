Windows 10: Microsoft invita gli utenti a non installare l'aggiornamento KB4523786

Dopo l'avviso di sicurezza sull'aggiornamento KB4520062, Microsoft ha messo in guardia gli utenti da un altro aggiornamento per il proprio sistema operativo Windows 10. Questa volta sotto la lente è finito il pacchetto cumulativo KB4522355 (build 18362.449), disponibile per i dispositivi su cui è installato il May 2019 Update.

Il colosso di Redmond ha invitato gli utenti a non installare il pacchetto KB4523786, che molti utenti hanno ricevuto insieme all'aggiornamento cumulativo, il quale include dei fix per bug relativi a Microsoft Narrator, Windows Search Indexer, la connettività VPN ed altro.

Il KB4523786 è disponibile esclusivamente per i dispositivi configurati tramite il Windows Autopilot, ma in realtà non è un "aggiornamento obbligatorio" per i PC basati su Windows 10 1903.

Sebbene al momento non siano ancora stati segnalati problemi di compatibilità o errori di affidabilità, Microsoft ha consigliato agli utenti di non procedere con l'installazione in quanto è stato pubblicato per errore.

Si tratta di una misura precauzionale adottata dalla società di Satya Nadella per evitare altre polemiche e problemi. Questo nuovo bollettino arriva in un periodo convulso, che ha visto gli utenti lamentarsi anche aspramente per i tanti problemi causati dagli ultimi aggiornamenti rilasciati per Ten.

Qualche giorno fa Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento KB4522355, che ha risolto molti bug segnalati in precedenza.