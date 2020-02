Windows 10 cambia faccia: arrivano le nuove icone colorate

Microsoft ha ufficialmente dato il via al lancio delle nuove icone di Windows 10, che sfoggiano un nuovo design ed hanno l'obiettivo di modernizzare il sistema operativo e dare un aspetto più "fresco" alle applicazioni di sistema.

La società di Redmond aveva annunciato oltre 100 nuove icone per Windows 10 a Dicembre, e nelle ultime ore hanno fatto la loro comparsa sui PC degli utenti iscritti al programma Windows Insider, nel Fast Ring.

Tra le app che hanno ricevuto le nuove icone figurano Calcolatrice, Groove Music, Mail, Voice Recorder, Alarms & Clock, Movies & TV e Calendar, ma nelle prossime settimane la novità dovrebbe estendersi anche ad altre applicazioni come Foto.

La novità rientra nello sforzo di Microsoft di espandere il Fluent Design a quanti più servizi possibili, per modernizzarne l'aspetto. Interessante anche notare che tutte queste nuove icone faranno la loro comparsa anche in Windows 10X, la variante del sistema operativo progettata per i dispositivi a doppio schermo.

Precedentemente la società di Satya Nadella aveva anche rivisto e ridisegnato le icone di Office, che sono ormai disponibili da tempo per Word, PowerPoint, Outlook, Skype ed in generale per tutta la suite di produttività.

Cosa ne pensate delle nuove icone? Fatecelo sapere come sempre tramite i commenti.