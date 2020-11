Windows 10, Microsoft al lavoro su due bug fastidiosi: quando arriverà il fix

In seguito al lancio del tanto atteso October 2020 Update per Windows 10, che ha portato numerose modifiche tra cui il nuovo menu Start, non sono mancate tante segnalazioni riguardanti due bug molto fastidiosi sui quali Microsoft sarebbe già al lavoro per rilasciare i fix il prima possibile, possibilmente entro il prossimo Patch Tuesday.

Uno di questi problemi è stato causato dall’aggiornamento di maggio 2020 e da un altro update cumulativo reso disponibile nello stesso mese, entrambi noti per aver fatto dannare molti utenti negli corso dei mesi successivi; in questo caso si tratterebbe di un bug che interrompe la connessione a Internet quando si abilita la connessione VPN o si avviano le app installate tramite Microsoft Store come Spotify, Skype e persino l’intero pacchetto Microsoft Office.

Secondo alcuni si tratterebbe di disguidi legati prettamente alle impostazioni di VPN e proxy, mentre altri rapporti ancora indicavano un bug al Network Connectivity Status Indicator (NCSI), ovvero l’indicatore che fa sapere al sistema quando c’è una connessione disponibile e accessibile. L’azienda di Redmond però non è ancora sicura della causa originale di tale disconnessione, dunque attualmente si starebbe focalizzando sulla sua risoluzione definitiva.

Altro bug riguarda invece il menu Start, dove le varie tessere delle applicazioni risulterebbero disattivate con una barra di avanzamento che indica “aggiornamento app in corso”, nonostante non ci sia nessuna attività correlata ai vari programmi in corso.

Attualmente non è chiaro quando Microsoft intenda risolvere entrambi questi programmi, ma alcuni utenti hanno segnalato che mentre quest’ultimo sarebbe già stato sistemato in una build di anteprima, il bug di connessione dovrebbe ricevere il fix con l’aggiornamento Patch Tuesday atteso per metà novembre. L’azienda ha poi confermato che è al lavoro anche su altri problemi presenti su Windows 10, ma che questi due al momento hanno ricevuto la priorità.

Intanto un aggiornamento recente disponibile per Windows 10 versione 20H2, ovvero l’October 2020 Update, che porta con sé tante correzioni e miglioramenti tra cui la nuova feature Meet Now che in futuro potrebbe persino sostituire Skype o tanti altri programmi di videoconferenza offerti dalla concorrenza.