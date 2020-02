Windows 10: Microsoft al lavoro per risolvere i problemi dell'aggiornamento KB4532693

L'ultimo Patch Tuesday di Windows 10 si è trasformato in un vero e proprio incubo per tanti utenti, che a causa dei due aggiornamenti hanno riportato problemi più o meno grave. In particolare, a creare grattacapi è il pacchetto KB4532693, che ha comportato il ripristino delle impostazioni del menù start e del desktop.

Secondo quanto riportato, le problematiche sarebbero da collegare alla creazione di un nuovo profilo utente, che fa apparire il desktop e la barra delle applicazioni come quelle sui sistemi operativi appena installati.

In una conversazione con gli utenti, il team di supporto di Microsoft ha affermato che la società di Redmond è a conoscenza del problema e sta indagando per scoprire le cause, in modo tale da risolvere nel minor tempo possibile.

L'assistenza tecnica del colosso di Redmond ha anche affermato che gli operatori sono in grado di risolvere il problema sui PC interessati dal bug creando un nuovo account utente e trasferendo manualmente i dati dal profilo utente temporaneo a quello nuovo.

"Una volta che creiamo un nuovo account utente in locale, trasferiamo i file personali dall'account temporaneo a quello nuovo. Dopodichè, possiamo semplicemente eliminare l'account temporaneo" ha affermato un dipendente di Microsoft.

Un altro metodo per ripristinare i dati inoltre è rappresentato dalla disinstallazione dell'aggiornamento cumulativo.