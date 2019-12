Windows 10: Microsoft al lavoro per risolvere i problemi di Esplora File

Il November 2019 Update di Windows 10 ha portato con sé tante correzioni di bug, ma anche alcuni problemi che continuano a persistere sul sistema operativo della compagnia di Cupertino. Nello specifico, uno dei più segnalati e fastidiosi riguarda la funzionalità di ricerca in "Esplora File".

Apparentemente Microsoft sarebbe a conoscenza del bug, ed una correzione potrebbe arrivare prossimamente, ma non prima di un mese.

Il bug del File Explore rende impossibile la ricerca e blocca il pannello quando si visualizza la lista dei file. In alcune circostanze, la casella di input non risponderebbe correttamente e renderebbe impossibile effettuare la ricerca di contenuti.

Un aspetto che ha fatto a lungo discutere è che la prima correzione per il problema sarebbe stata messa a disposizione dei partecipanti al programma Insider di Windows 10, con la build 19013, rilasciata con qualche settimana di anticipo rispetto al lancio del major update. Molti utenti infatti hanno manifestato la loro contrarietà nei confronti della scelta di Microsoft che, di fatto, ha rilasciato un aggiornamento già conscia del problema presente al suo interno.

La distribuzione dell'update sarebbe prevista dopo le festività, in quanto per Microsoft non si tratta di un "problema critico", come affermato da Brandon LeBlanc su Twitter. Di conseguenza, la pubblicazione potrebbe avvenire con il primo Patch Tuesday di Febbraio.