Windows 10, Microsoft manda in pensione una storica funzione

Microsoft ha annunciato il pensionamento della funzione Timeline di Windows 10, che ha debuttato nel 2017 allo scopo di rendere più facile lo scambio di dati ed informazioni tra dispositivi basati su sistemi operativi differenti.

La decisione arriva a pochi giorni di distanza dall’addio di Cortana ad iOS ed Android, avvenuto lo scorso 1 Aprile, e rappresenta la naturale evoluzione della strategia mobile del colosso di Redmond.

La notizia è stata annunciata attraverso il changelog di Windows 10 Insider Preview Build 21359, in cui viene chiarito che Timeline non sparirà completamente da Windows 10, ma è indubbio che perdendo le funzionalità multipiattaforma le potenzialità e l’utilizzo siano destinati a ridursi in maniera sostanziale. Microsoft, nello specifico, sottolinea che ad essere rimosse saranno solo “le funzioni di roaming tra dispositivi” di Timeline.

Gli iscritti all’Insider Program, che permette di provare in anteprima le versioni beta del sistema operativo, possono già accedere alla "nuova versione" di Timeline.

Sempre dal fronte Windows 10, di recente un dipendente Microsoft ha accidentalmente mostrato il nuovo design dell’OS, che dovrebbe essere caratterizzato da applicazioni con bordi arrotondati, il cui debutto potrebbe avvenire nel corso dell’anno con l’aggiornamento Windows 10 21H2 Sun Valley, che dovrebbe includere anche altre novità dal fronte dell’interfaccia grafica.