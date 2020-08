Windows 10, Microsoft mostra un menu Start futuristico: è in arrivo?

Microsoft potrebbe aver trovato un'idea interessante per il menu Start di Windows 10. Tuttavia, c'è del "mistero" attorno al nuovo possibile design, ma andiamo con ordine.

Ebbene, come fatto notare anche da MSPowerUser, a un certo punto di un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Microsoft, circa al minutaggio 0:32, si può notare un menu Start rinnovato con delle animazioni in stile futuristico. Non è chiaro se si tratti solamente di un concept pensato per un singolo video oppure se l'azienda di Redmond abbia realmente intenzione di andare verso questa direzione, ma quel che è chiaro è che il menu Start che si vede nel video non è quello che alcuni utenti stanno provando, soprattutto a livello di animazioni.

In ogni caso, il video pubblicato da Microsoft si concentra sul design delle icone, ma alla fine della fiera il dettaglio che ha fatto più parlare di sé sono proprio quei pochi secondi legati al menu Start. Al momento è impossibile sbilanciarsi in merito alla possibile implementazione di questo design, ma sicuramente le animazioni futuristiche non sono passate inosservate.

Rimanendo in casa Microsoft, vi ricordiamo che recentemente l'azienda di Redmond ha confermato che il browser Edge non si può disinstallare su Windows 10. Nel frattempo, sta continuando il rollout del May 2020 Update.