Windows 10: Microsoft mostra il nuovo menù Start in azione in una serie d'immagini

Microsoft è da tempo al lavoro su un nuovo menù Start per Windows 10, che dovrebbe debuttare il prossimo anno con un design rinnovato ed una serie di piccole novità a livello estetico. Il colosso di Redmond, sulla pagina Facebook di Microsoft 365, ha mostrato alcune immagini del menù, che ci permettono di osservare lo stato dei lavori.

Nelle immagini, che potete vedere in calce, l'area dedicata alle Tile si integra al meglio con il resto del Menù, che offrirà un supporto migliore ai temi chiari e scuri attivati a livello di sistema.

Nell'elenco delle app a sinistra è possibile anche vedere che ogni singolo elemento non è più circondato da un riquadro colorato, il che secondo molti dimostra come Microsoft voglia avvicinare ulteriormente Windows 10 a Windows 10X, oltre che creare un'interfaccia utente in grado di funzionare sia in modalità Dark che Light.

Presenti anche le nuove icone delle app, su cui la società di Redmond sta lavorando da tempo immemore. Non è chiaro se questo sia il design finale che verrà proposto agli utenti al momento del lancio, e non sono escluse modifiche. Microsoft infatti è nella fase esplorativa della riprogettazione, che potrebbe debuttare nelle Preview Build entro la fine dell'anno o all'inizio del 2021.

L'annuncio del nuovo menù Start di Windows 10 è stato dato ad inizio anno, in un post in cui Brandon LeBlanc ha confermato che le Live Tiles non saranno rimosse.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere.