Windows 10, Microsoft si prepara a cambiare 'drasticamente' l'esperienza utente

Microsoft a quanto pare si sta preparando ad una vera e propria rivoluzione per il design di Windows 10. A svelarlo alcuni annunci di lavoro individuati dai colleghi di WindowsLatest, e pubblicati ad inizio anno dal colosso di Redmond.

Probabile che questi annunci siano strettamente collegati all'aggiornamento Sun Valley che come noto vedrà la luce nel corso del secondo semestre dell'anno.

In una nuova offerta di lavoro pubblicata ad inizio mese, Microsoft conferma di voler cambiare "drasticamente" l'esperienza utente della piattaforma Windows nei prossimi anni.

La lista completa delle offerte è stata pubblicata dal team IXP, responsabile dell'esperienza utente delle app Windows e dello stesso Windows. "Questo team ha portato il touch in Windows, i touchpad di precisione nei laptop Windows e Windows Ink nei dispositivi 2:1" si legge nell'annuncio in cui viene evidenziato che "siamo al centro di un viaggio pluriennale per rivoluzionare l'user experience di Windows offrendo le migliori esperienze interattive e mettendo in mostra l'hardware all'avanguardia".

Il Microsoft Program Manager che lavorerà sul progetto "definirà, progetterà, pianificherà e creerà gli importanti cambiamenti alla piattaforma Windows Ux".

In un altro annuncio di lavoro, poi rimosso, si fa riferimento al fatto che questa figura "influenzerà e plasmerà l'aspetto di Windows: ci aiuterai a cambiare il mondo".

Secondo le ultime indiscrezioni, Sun Valley porterà anche ad una gamma di novità nel Task Manager