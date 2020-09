Windows 10: Microsoft prepara un nuovo Task Manager per il gaming

Microsoft guarda sempre più al gaming, e non solo con la propria console, ma anche con Windows 10. Secondo quanto riferito da vari siti, il colosso di Redmond sarebbe al lavoro su una nuova funzionalità che permetterà ai videogiocatori di liberare risorse qualora i giochi dovessero bloccarsi.

WindowsLatest riferisce che dovrebbe trattarsi di una sorta di nuovo Task Manager, che debutterà sotto forma di aggiornamento dell’Xbox Game Bar di Windows 10. Il nuovo monitor delle risorse sarà accessibile attraverso i tasti Windows+G.

A giudicare dai primi screenshot, questa sorta di nuovo Task Manager sarà caratterizzato da un nuovo design che permetterà di identificare rapidamente quali app e servizi chiudere e quali continuare a tenere aperti. Ovviamente, la scelta di molti andrà sui processi che occupano più risorse, in modo tale da consentire di liberarle per consentire ai giochi di girare fluidamente.

Chiaramente, questa new entry potrà essere utilizzata anche come un Task Manager tradizionale, il che vuol dire che non sarà confinata solo al gaming.

Microsoft lo scorso anno aveva affermato che avrebbe espanso ulteriormente le opzioni per i videogiocatori, e siamo sicuri che la new entry in questione rappresenterà solo il primo passo.

Di recente Microsoft ha affermato chefarà in modo che le persone amino Windows 10, con una serie di aggiornamenti per il proprio sistema operativo su cui però non ha diffuso molte informazioni. Prossimamente, intanto, dovrebbe debuttare anche il Windows 10 October 2020 Update.