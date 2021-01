Windows 10: Microsoft prepara la rivoluzione per la posta elettronica

Nella giornata di ieri abbiamo parlato delle numerose novità in arrivo per Windows 10 nel 2021 a livello di design. A quanto pare però Microsoft starebbe lavorando anche ad un'altra novità, destinata a rivoluzionare la lettura della posta elettronica.

Secondo quanto riportato da Windows Central, infatti, Microsoft starebbe lavorando ad un nuovo client Outlook. Attualmente il progetto è noto internamente come Monarch e rientra in "One Outlook", la strategia descritta dalla compagnia di Redmond lo scorso anno.

Windows Central osserva che Monarch rappresenta lo step finale di "One Outlook", attraverso cui la società di Satya Nadella mira a creare un unico client Outlook che funzioni su PC, Mac e web, a differenza di quanto avviene ora con le diverse app.

Microsoft, sostanzialmente, intende sostituire i client desktop attualmente esistenti con un''app basata sulle tecnologie web, in grado di offrire la stessa esperienza utente indipendentemente dal sistema operativo ed il dispositivo.

Nello stesso rapporto si legge anche che Microsoft entro il 2022 intende anche unire le app Posta e Calendario di Windows 10, oltre che il vecchio client Outlook Win32, ma è chiaro che si tratta di un obiettivo a lungo termine.

La presentazione di Project Monarch dovrebbe avvenire verso la fine dell'anno, mentre sul lancio non sono disponibili informazioni.