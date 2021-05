Windows 10, Microsoft eliminerà presto una importante feature

Sulla scia di quel rinnovamento che presto porterà al rilascio del più grande aggiornamento del decennio per Windows 10, Microsoft ha deciso di rimaneggiare una delle più distintive feature del suo sistema operativo.

Una notizia che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma sembra proprio che a partire dalla build 20H2 di Windows 10, la funzione Timeline perderà la sincronizzazione cross-device tramite l'account Microsoft.

Secondo quanto si legge nella documentazione ufficiale, "a partire da luglio 2021, se la cronologia delle attività è sincronizzata sui tuoi dispositivi tramite il tuo account Microsoft (MSA), non avrai più la possibilità di caricare nuove attività in Timeline. Sarai comunque in grado di utilizzare Timeline e visualizzare la cronologia delle tue attività (informazioni su app, siti Web e file recenti) sul tuo dispositivo locale. Gli account collegati ad AAD non saranno interessati".

Come ribadito dal colosso di Redmond, gli utenti saranno quindi perfettamente in grado di utilizzare la Timeline sul proprio dispositivo locale.

Un vero peccato che questa funzione non abbia attecchito come sperato, poiché si tratta di una delle più profonde innovazioni introdotte con Windows 10.

Ricordiamo che è da poco disponibile l'aggiornamento Patch Tuesday di maggio. Per maggiori informazioni vi suggeriamo di dare un'occhiata a tutte le novità.