Windows 10, Microsoft pubblica un fix d'emergenza per un grave bug nel Patch Tuesday

Microsoft ha rilasciato una patch d'emergenza per Windows 10 per correggere un bug che era stato introdotto dal Patch Tuesday di Febbraio 2021, il pacchetto di aggiornamenti che è stato distribuito qualche giorno fa tramite Windows update.

Secondo quanto riportato, il bug in questione causava l'arresto anomalo dei dispositivi che tentavano di accedere ad una rete WiFi protetta con lo standard WPA3.

Gli utenti avevano lamentano la comparsa della Blue Screen of Death. Microsoft afferma che "potresti ricevere l'errore 0x7E in nwifi.sys con una schermata blu quando tenti di utilizzare una connessione Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3). È più probabile che si verifichi questo problema durante la riconnessione a una rete Wi-Fi dopo la disconnessione o al risveglio del PC dalla sospensione o ibernazione".

Fortunatamente, però, lo standard WPA-3 non è molto diffuso, quindi gli utenti realmente impattati da tale bug dovrebbero essere pochi. Microsoft, però, nonostante ciò ha immediatamente provveduto a correggere il tutto ed ha rilasciato la patch che porta il nome in codice KB5001028, che come sempre può essere scaricata tramite Windows Update. Non è chiaro se il rollout sia graduale oppure se il fix sia già disponibile per tutti a livello mondiale.

Parallelamente, però, Microsoft ha anche risolto una vulnerabilità critica di Windows Defender dopo dodici anni.