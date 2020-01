Windows 10: Microsoft pubblica un nuovo tema gratuito in 4K

Microsoft ha pubblicato un nuovo bellissimo tema gratuito per Windows 10 sul proprio Store. Intitolato "Aerial Frmland Premium", il pacchetto include diciotto sfondi in 4K da utilizzare sui PC e dispositivi basati sul sistema operativo.

Nella descrizione si legge che i wallpaper mostrano delle spettacolari viste dall'alto di campi coltivati, e dalle preview presenti nella scheda alcune immagini sono davvero mozzafiato.

Il tema può essere scaricato gratuitamente dal Microsoft Store: a download terminato basta aprire il pannello "Temi" presente nel tab "Personalizzazione" incluso sotto il menù "Impostazioni" a cui si può accedere dal tasto Start.

E' anche possibile personalizzare i colori a seconda dello sfondo. Fateci sapere come sempre su quale wallpaper è andata la vostra scelta e se avete apprezzato questo pacchetto.

