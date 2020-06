Windows 10: Microsoft pubblicizza Edge con una notifica permanente nel menù Start

Microsoft sta spingendo massicciamente su Edge. Il browser proprietario che ha preso il posto di Internet Explorer ha ottenuto un riscontro importante anche da parte degli utenti, ed evidentemente il colosso di Redmond vuole aumentare ulteriormente le installazioni. Per questo motivo, si sta avvalendo di Windows 10 per pubblicizzarlo.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, se si apre il menù Start per cercare un browser web come Firefox o Chrome, sarà mostrato un annuncio che consiglia Microsoft Edge. A differenza di quanto avvenuto in passato, però, questa pubblicità non potrà essere disabilitata o eliminata, il che vuol dire che verrà mostrata in maniera permanente.

E' interessante anche notare che l'aggiunta è avvenuta a seguito del via al rollout pubblico di Microsoft Edge tramite Windows Update. In molti non hanno esitato a definire la pratica scorretta, da parte di Microsoft, ma non si tratta della prima volta che il colosso di Redmond si avvale del proprio sistema operativo per pubblicizzare i prodotti.

Soprattutto per Edge, però, la strategia messa su è imponente: di recente infatti ha iniziato a promuovere il browser anche per le persone che utilizzano OneDrive.

Di recente Microsoft Edge è diventato il secondo browser più utilizzato al mondo, dietro ovviamente a Google Chrome che resta il re.