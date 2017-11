Windows 10: Microsoft punta al lancio di una feature simile ad AirDrop di Apple

sarebbe pronta a lanciare la propria alternativa ad, la storica funzione presente sue disponibile su tutti i dispositivi dell’ecosistema

Si chiama Near Share, ed i test sono iniziati nella nuova Insider Preview di Windows 10 che porta il numero di build 17035. La feature sarebbe compatibile con tutti i sistemi che includono il supporto Bluetooth, e consente di condividere e scambiare file ed URL con i PC vicini attraverso la connessione senza fili. E’ possibile iniziare a condividere tali contenuti solo dopo aver attivato l’opzione Near Share dal Centro operativo. Se un utente di un PC vicino condivide un contenuto con noi, riceveremo una notifica che ci consentirà di accettare o rifiutare la condivisione.

Il sistema però deve essere basato sulla RS4 e la build 17035 o superiore per poter accedere alla funzione.

Attualmente Near Share è esclusiva di Windows 10, ma non è escluso il lancio di qualche tipo di app per renderla compatibile anche con atri sistemi operativi, come fatto da Google con Go.