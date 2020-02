Windows 10: Microsoft punta a migliorare il File Explorer

Microsoft guarda già oltre il Windows 10 20H1 Update e, secondo quanto scovato da molti, starebbe anche puntando a migliorare l'esperienza utente offerta dal File Explorer.

La compagnia di Redmond infatti ha pubblicato su LinkedIn un annuncio di lavoro relativo ad un "Software Engineer II", per lavorare sulla prossima iterazione del File Explorer.

Nell'annuncio si legge che "siamo all'avanguardia nella creazione e nel miglioramento dell'esperienza utente di File Explorer. Unisciti al nostro team di persone uniche mentre uniamo la nostra ricca esperienza con l'innovazione per creare il miglior PC al mondo".

Gli ingegneri in questione saranno responsabili della progettazione, implementazione, test e monitoraggio della nuova interfaccia utente del File Explorer per Windows 10 e Windows 10X.

Come osservato dai colleghi di WindowsLatest, però, Windows 10X è già dotato di un moderno File Explorer, che però non sostituirà completamente il vecchio. Sul sistema operativo per i dispositivi a doppio schermo Microsoft ha individuato due file manager per ogni tipologia di applicazioni, il che significa che se ne uno diverso a seconda delle app utilizzate.

In futuro però dovrebbero arrivare degli interessanti miglioramenti per il File Explorer classico di Windows 10. Fateci sapere cosa ne pensate e cosa vorreste nel nuovo Esplora Risorse per il sistema operativo, che negli ultimi tempi ha provocato non pochi grattacapi.