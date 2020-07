Windows 10: Microsoft rilascia i nuovi aggiornamenti cumulativi, corretti tanti bug

A poco più di una settimana dalla pubblicazione del Patch Tuesday di Luglio 2020, Microsoft ha rilasciato una nuova serie di aggiornamenti cumulativi per Windows 10, che sono disponibili per gli iscritti al programma Insider e correggono un'ampia gamma di bug.

L'elenco dei fix, come mostriamo nel changelog ufficiale che publichiamo in calce, è davvero molto lungo. L'aggiornamento cumulativo KB4559004 infatti si soffermano soprattutto sul fix di bug non di sicurezza, segnalati dagli utenti negli ultimi tempi e che hanno causato malfunzionamenti a Microsoft Edge, ma anche alla suite di Office ed a varie app del sistema operativo, tra cui il File Explorer.

Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale della build pubblicata direttamente sul sito web di Microsoft. Tra i fix più importanti ce n'è uno per un problema che "potrebbe causare l'interruzione del funzionamento della lente d'ingrandimento in Microsoft Excel in determinati scenari, provocando quindi il crash dell'applicazione".

Non sembra invece essere risolto il problema con la Pulizia Disco di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nella giornata di ieri. Secondo alcune indiscrezioni, Microsoft potrebbe cambiare l'approccio d'aggiornamento per Windows 10, rilasciandone solo uno all'anno per concentrarsi sul nuovo sistema operativo Windows 10X, che a quanto pare sarebbe in ritardo e potrebbe debuttare solo successivamente.