Windows 10: Microsoft rilascia degli splendidi temi gratuiti, maggio 2020

Dopo il tema legato alla pioggia dello scorso mese, Microsoft torna a "rimpinguare" il suo store con altri nuovi set di immagini gratuiti per Windows 10.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, i temi rilasciati dall'azienda di Redmond negli ultimi giorni si chiamano "Sloths PREMIUM" e "Beauty of China PREMIUM". Il primo viene descritto da Microsoft in questo modo: "I bradipi passano la maggior parte del tempo a capovolgersi. Dai un'occhiata a questi 15 volti accattivanti in 4K premium". La descrizione di "Beauty of China PREMIUM", invece, è la seguente: "Dai padiglioni ai ponti, dai canyon alle isole, scopri panorami mozzafiato della Cina in queste 16 immagini premium 4K, gratuite per i temi di Windows 10. Queste immagini devono essere utilizzate solo come sfondo del desktop".

Vi ricordiamo di seguito la procedura da seguire per l'installazione.

Collegatevi al Microsoft Store e scegliete tra il tema "Sloth PREMIUM" e quello "Beauty of China PREMIUM"; Premete sul tasto blu Ottieni, presente sulla destra, e selezionate il pulsante Apri Microsoft Store; Fate clic nuovamente sul tasto Ottieni e attendete che il Microsoft Store completi il download (solitamente si tratta di pochi MB); Premete sul pulsante Applica e selezionate il riquadro del tema che volete impostare.

Perfetto, adesso potete godervi il set di immagini che avete scelto. Come al solito, vi ricordiamo che abbiamo a disposizione una pagina dedicata ai temi di Windows 10, dove potete trovare innumerevoli "proposte" che potrebbero fare al caso vostro.