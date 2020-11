Windows 10, Microsoft rimuove le anteprime del 'Fluent Design'

Il nuovo Fluent Design per Windows 10, altrimenti chiamato anche Valley UI, è atteso dagli utenti come uno dei più grandi cambiamenti dell’interfaccia utente per il sistema operativo di casa Microsoft, tanto che stanno continuando a cercare anteprime. Il colosso di Redmond, però, avrebbe deciso di rimuovere gli screenshot scoperti su Suggerimenti.

Già avevamo visto, infatti, come nell’app Suggerimenti disponibile nei PC di tutti gli utenti i colleghi di Windows Latest avevano scoperto qualche immagine dove si vedeva proprio il nuovo design dagli angoli rotondi e dai colori più accesi, oltre che dall’interfaccia più pulita ed elegante. Microsoft però, una volta che l’ha saputo, ha deciso di rimuovere ogni screenshot contenente il layout inedito per motivi attualmente ignoti: si pensa che sia semplicemente una precauzione per lavorare con più calma sul progetto, riservandosi la possibilità di cambiarlo in fase di sviluppo se necessario.

Il piano attuale, infatti, sarebbe quello di rilasciare l’aggiornamento delle funzionalità Windows 10 21H1 (ovvero, prima metà del 2021) senza svelare il Fluent Design, per poi renderlo disponibile nell’update successivo Windows 10 21H2. Dobbiamo aspettarci grandi modifiche rispetto l’UI trapelata online? In realtà no, almeno dal punto di vista grafico; lato funzionalità, invece, è ancora tutto da scoprire.

In compenso, Microsoft sta ricordando a tutti gli utenti Windows 10 che è arrivato il Patch Tuesday di novembre 2020, aggiornamento dedicato alla correzione di molti bug e all’aggiunta definitiva di feature come il servizio per videoconferenze Meet Now. Non manca però anche l’ultimo update dei driver Intel, reso disponibile pochi giorni fa e anch’esso pronto a migliorare le prestazioni del sistema e correggere bug e anomalie grafiche su vari videogiochi e applicazioni.