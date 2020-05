Windows 10: Microsoft rinvia il lancio del May 2020 Update? La possibile nuova data

Proprio quando sembrava vicino al lancio il May 2020 Update per Windows 10, arriva una doccia fredda. Secondo quanto riferito, infatti, Microsoft potrebbe rinviare il lancio del major update per il proprio sistema operativo a causa di alcune questioni legate alla sicurezza.

Secondo alcuni rapporti, inizialmente Microsoft aveva in programma di consegnare l'aggiornamento a sviluppatori e partner produttivi il 28 Aprile, per poi rilasciarlo al pubblico il 12 Maggio. A seguito della scoperta di un exploit zero-day, però, la società ha preferito rinviare il tutto rispettivamente a 5 e 28 Maggio, in quanto gli ingegneri di Redmond vorrebbero mettere tra le mani degli utenti un aggiornamento con la falla già corretta.

Il calendario potrebbe quindi essere il seguente:

Rilascio ad OEM e produttori: 5 Maggio;

Rilascio agli sviluppatori: 12 Maggio;

Disponibilità generale: 28 Maggio.

Quindi se avete intenzione di testare in anticipo l'aggiornamento, sarete comunque costretti ad aspettare almeno il 12 Maggio. Sarà però necessaria l'iscrizione al programma Insider e scaricare il pacchetto attraverso il menù Impostazioni, Aggiornamento e Sicurezza e Windows Insider.

Sull'exploit zero-day che ha causato questo rinvio però non sono state diffuse molte informazioni per ragioni legate alla sicurezza. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni a riguardo, come sempre restate su queste pagine.