Windows 10: Microsoft ha risolto i problemi con la ricerca

Qualche giorno fa abbiamo parlato su queste pagine dei problemi di Windows 10 con la ricerca, che non ha funzionato per diverse ore su vari PC, scatenando le polemiche di utenti ed aziende che hanno dovuto fare ricorso a metodi homebrew per risolvere. Microsoft però a quanto pare ha individuato la causa ed ha fatto rientrare l'allarme.

Come sottolineato da WindowsLatest, il colosso di Redmond nelle scorse ore ha implementato una correzione per il processo dell'OS interessato, che dovrebbe aver risolto quasi completamente i crash. Alcuni però sottolineano che potrebbe essere necessario riavviare il PC più volte per tornare ad utilizzare correttamente la ricerca.

Secondo quanto riferito Microsoft starebbe anche rivedendo le sue "opzioni di rindondanza della rete", allo scopo di evitare altri grattacapi di questo tipo in futuro.

Non si tratta della prima volta che la ricerca di Windows 10 finisce al centro delle polemiche ed è oggetto di malfunzionamenti vari. In generale però gli ultimi giorni non sono stati facili per il team che lavora sul sistema operativo, in quanto l'aggiornamento KB4532695 di Windows 10 ha causato non poche grane, con la comparsa della famigerata BSOD che ha costretto molti a disinstallare la patch dal menù contestuale.

Dal fronte dei futuri major update, in futuro il colosso di Redmond potrebbe consentire di disinstallare Wordpad, Paint e Notepad da Windows 10.