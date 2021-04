Windows 10: Microsoft risolve uno storico problema con i monitor esterni

Con un fix attualmente disponibile per gli iscritti al programma Insider, Microsoft ha risolto uno storico problema riguardante i monitor esterni che portava alla riorganizzazione del tutto casuale delle applicazione e le finestre.

In un post pubblicato sul blog ufficiale di Windows 10, il colosso di Redmond ha annunciato di essere a conoscenza del problema e presto rilascerà un fix che "evita fastidiosi riorganizzazioni impreviste delle app" in modalità multi-schermo. Il problema è denominato "Rapid Hot Plug Detect" (Rapid HPD) e negli ultimi tempi ha provocato non pochi grattacapi agli utenti che nel momento in cui mettevano il PC in standby e lo riattivavano si trovavano con le finestre spostate.

Microsoft evidenzia che il problema (non è chiaro se si tratti di un bug o meno) sarebbe causato dal modo attraverso cui Windows gestisce le connessioni DisplayPort muti-monitor.

Sfortunatamente, il fix è disponibile solo per gli iscritti al programma Windows Insider sulla build 21287 o successive, ma nel corso delle prossime settimane dovrebbe approdare anche su Windows Update per il pubblico.

Windows 10 di recente ha sfondato quota 1,3 miliardi di installazioni a livello mondiale: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ha guadagnato 300 milioni di nuovi utenti. Microsoft ha anche corretto alcuni bug dell'aggiornamento KB5001330 che avevano provocato non pochi disservizi.