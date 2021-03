Windows 10, Microsoft sta finalmente risolvendo una 'noia' ben nota

Un OS come Windows 10 è composto da parecchi elementi. Spesso il "legame" tra questi ultimi non è di poco conto, in quanto sono tutti necessari al corretto funzionamento del sistema. Tuttavia, alcune scelte effettuate parecchi anni fa potrebbero ormai risultare obsolete. Ebbene, Microsoft sembra finalmente voler rimediare a una "noia" ben nota.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e SlashGear, nonché come fatto notare da Albacore su Twitter, la società di Redmond sembra avere l'intenzione di "dividere" la barra delle applicazioni dal file Explorer.exe. In parole povere, in una recente build Insider di Windows 10 201H2 è presente un file chiamato Taskbar.dll, che attualmente non sembra essere usato, ma che in futuro potrebbe far diventare "indipendente" questo elemento.

Qualcuno tra di voi si starà sicuramente chiedendo cosa significa tutto ciò all'atto pratico. In parole povere, nei piani di Microsoft sembra esserci una barra delle applicazioni slegata da "Esplora file", dunque se quest'ultimo, per qualche motivo, dovesse smettere di funzionare, non dovrebbero verificarsi problemi con l'apertura dei programmi, il pulsante Start e la barra di ricerca. Insomma, dopo anni Microsoft sembra voler "correre ai ripari" in tal senso.

In ogni caso, sembra trattarsi di un periodo di novità per quel che riguarda Windows 10, visto anche il recente arrivo delle icone Fluent in "Esplora file". Tra l'altro, se non riuscite proprio ad aspettare, su queste pagine abbiamo spiegato anche come ottenerle senza fare parte del programma Insider.