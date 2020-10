Windows 10: Microsoft semplifica il processo d'installazione, ecco le novità

Secondo varie segnalazioni arrivate dagli utenti che stanno partecipando al programma Insider di Windows 10, Microsoft starebbe testando una nuova esperienza d’installazione per il sistema operativo. La novità è stata spiegata anche dal colosso di Redmond in un post pubblicato sul blog ufficiale.

Microsoft infatti afferma che la nuova procedura d’installazione sarà caratterizzata dalla schermata che mostriamo in calce, che chiederà per cosa si intende utilizzare il proprio PC. A giudicare da quanto emerso, questa novità darà meno controllo agli utenti sulle impostazioni iniziali del sistema operativo, ma non è escluso che nelle versioni successive il colosso di Redmond decida di personalizzare ulteriormente il processo.

E’ chiaro che si tratta di una novità rivolta principalmente agli utenti che non sono soliti scavare nel pannello di controllo e nelle impostazioni del sistema operativo,. Tuttavia, in molti hanno osservato che nella schermata non viene descritto con precisione ciò che comporta alcuna opzione, le scelte sono sei: Gaming, Famiglia, Creatività, Didattica, Entertainment e Business, e sotto ognuna di questa sono presenti delle descrizioni generiche.

La stessa build include anche alcune funzionalità che abbiamo avuto modo di vedere anche nelle Insider Preview precedenti, tra cui l’integrazione di Meet Now di Skype nella barra delle app di Windows 10.

Tornando al nuovo processo d’installazione, è improbabile che veda la luce già nel prossimo futuro: trattandosi di una modifica importante, Microsoft probabilmente si prenderà del tempo per completarne lo sviluppo e migliorarla.