Windows 10, Microsoft spiega come sarà la nuova barra delle applicazioni

Di recente Microsoft ha annunciato di essere al lavoro su una nuova barra delle applicazioni per Windows 10, che dovrebbe debuttare successivamente sul sistema operativo e sarà caratterizzata da un'esperienza più ricca e dinamica, come spiegato dallo stesso colosso di Redmond dopo aver rilasciato l'update sul Dev Channel.

Nella nuova barra delle applicazioni troverà spazio una funzione battezzata "Notizie ed Interessi" che, come mostriamo nello screenshot in calce, sarà integrata direttamente alla sinistra dell'orologio. Sostanzialmente si tratterà di un feed di notizie generato da MSN: basterà cliccarci sopra per accedere a tutte le news più interessanti ed alle previsioni meteo. Nell'immagine si mostrano anche le quotazioni in borsa, informazioni sul traffico e gli ultimi risultati sportivi.

Nell'ultima build presente sul Dev Channel Microsoft ha ampliato ulteriormente il tutto con un nuovo riquadro dedicato alle previsioni meteorologiche a cui si potrà accedere o attraverso la barra delle applicazioni, o nel riquadro che si apre quando si fa click su di essa.

I più attenti hanno anche notato la nuova scheda "Traffico", che mostra gli avvisi sul traffico ed altre informazioni per la mobilità.

Nel frattempo, da qualche ore è disponibile il Patch Tuesday di Gennaio 2021 per Windows 10 che porta le solite correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità dell'OS.