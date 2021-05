Windows 10 migliora la gestione dei driver: le novità in arrivo con Sun Valley

Con l'aggiornamento Sun Valley di Windows 10, Microsoft migliorerà anche la gestione dei driver delle periferiche. Secondo quanto trapelato dall'ultime Insider Preview, infatti, in Gestione Dispositivi debutterà una nuova funzionalità che sarà particolarmente utile in fase di disinstallazione dei driver.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, infatti, nel momento in cui si tenterà di effettuare la disinstallazione di un driver, il sistema operativo avviserà gli utenti se ci sono altri dispositivi che lo stanno utilizzando.

I colleghi di BleepingComputer hanno provato ad effettuare la disinstallazione della NVIDIA GeForce GTX 670 ricevendo l'alert presente in calce.

Ma non è tutto, perchè nell'ambito di una migliore gestione dei driver, la stessa finestra suggerisce agli utenti anche di raggruppare i dispositivi in "Gestione Dispositivi" nella vista "per driver", sulla base dei file .inf in uso. In questo modo sarà possibile verificare quali dispositivi stanno utilizzando lo stesso driver.

L'aggiornamento Sun Valley per Windows 10 porterà anche ad alcune modifiche al menù Start oltre che a tantissime novità per il Task Manager, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nelle ultime settimane diventerà sempre più centrale nell'esperienza complessiva degli utenti. L'arrivo è previsto nella seconda metà del 2021, ma ovviamente allo stato attuale ancora non è stata diffusa alcuna data di lancio ufficiale.