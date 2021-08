Windows 10, i migliori temi gratuiti e rilassanti per agosto 2021

Siamo ad agosto 2021 e il clima estivo c'è eccome. Certo, si tratta di un periodo atipico per via della situazione pandemica e del Green Pass, ma esistono molti modi per rilassarsi o rilassare quantomeno la mente. In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a una selezione di temi gratuiti per Windows 10.

Infatti, vedere splendidi paesaggi esotici già a partire dal desktop può quantomeno far "sognare" la mente. Inoltre, i set di immagini che abbiamo scelto risultano particolarmente rilassanti: d'altronde, sono tutti realizzati direttamente da Microsoft, che sa bene come creare degli sfondi per il suo sistema operativo (chi si ricorda l'iconica collina verde di Windows XP?).

Il primo tema che vi consigliamo si chiama Water Retreat PREMIUM ed è composto da 20 immagini in 4K che la stessa società di Redmond descrive come "oasi di benessere". Se invece volete "catapultarvi" virtualmente in panorami mozzafiato, un set che può fare per voi è Sun and Sand PREMIUM: tramite queste 10 immagini in 4K, in grado di "trasportarvi" dal Messico alle Maldive, il clima estivo è assicurato.

Infine, per coloro che sono in grado di aprire un po' di più il cuore e lasciarsi trasportare dai sentimenti, il tema Beach Glow può rappresentare un'ottima scelta. Si tratta infatti di 18 immagini legate ad alba e tramonto.

Insomma, fate la vostra scelta. Per il resto, se non sapete come reperire altri set di immagini oppure come installarli, potete fare riferimento al nostro approfondimento dedicato ai temi gratuiti per Windows 10.