Windows 10 Mobile: Microsoft interromperà il supporto a Dicembre

Fine della corsa per Windows 10 Mobile. Microsoft ha da poco annunciato le intenzioni di interrompere ufficialmente il supporto al sistema operativo nel corso del prossimo mese di Dicembre, quando calerà il sipario sull'OS.

La notizia era nell'aria da tempo: la società di Satya Nadella nel corso del 2017 aveva precisato di non avere più alcuna intenzione di sviluppare nuove feature o dispositivi per Windows 10 Mobile, ma ha continuato a distribuire aggiornamenti di sicurezza e software.

Il rilascio di questi ultimi terminerà il 10 Dicembre 2019, quando i dispositivi non saranno più supportati. "Windows 10 Mobile, build 1709 (rilasciata ad Ottobre 2017) sarà l'ultima versione di Windows 10 Mobile e Microsoft terminerà il supporto il 10 Dicembre 2019" si legge in una nota diffusa dal gigante americano.

Microsoft invita gli utenti Windows 10 Mobile a spostarsi su iOS o Android, in modo tale da avere tra le mani dispositivi aggiornati e sicuri. Al termine del supporto, i backup dei dispositivi, le impostazioni ed alcune applicazioni continueranno ad essere accessibili per tre mesi fino al 10 Marzo 2020, dopo di che saranno completamente inaccessibili. Lo sviluppatore nota anche che "alcuni servizi, tra cui il caricamento di foto ed il ripristino di un dispositivo da uno esistente potrebbero continuare a funzionare per altri 12 mesi dalla fine del supporto".